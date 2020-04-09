Карнишовас станет вице-президентом «Чикаго» - Советский спорт
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09 апреля 2020 09:44БаскетболШарафудинов Виктор

Карнишовас станет вице-президентом «Чикаго»

С 2017 года литовец занимает должность генерального менеджера «Денвера».

Телеканал ESPN сообщает, что «Чикаго Буллз» в ближайшее время назначит 48-летнего Артураса Карнишоваса на должность вице-президента клуба по баскетбольным операциям.

В данный момент стороны обсуждают детали долгосрочного контракта. Карнишовас станет преемником Джона Пэксона, который руководил «Чикаго» с 2003 года. Литовец должен назначить нового генерального менеджера, а также провести перестановки в управленческой структуре.

В прерванном регулярном чемпионате НБА «Чикаго» занимает 11-е место в Восточной конференции, одержав 22 победы в 65 матчах. «Денвер», где Карнишовас работал генеральным менеджером с июня 2017-го, идет на третьей строчке таблицы Западной конференции (43 выигранных матча из 65).

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