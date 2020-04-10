Сергей Базаревич: Сроки олимпийской квалификации изначально были неудобными - Советский спорт
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10 апреля 2020 17:29БаскетболШарафудинов Виктор

Сергей Базаревич: Сроки олимпийской квалификации изначально были неудобными

Главный тренер сборной России прокомментировал перенос отборочного турнира Олимпиады на 2021 год.

Вчера 9 апреля Международная федерация баскетбола объявила о переносе отборочных турниров токийской Олимпиады на 2021 год, а также о переносе Евробаскета с 2021-го на 2022-й. Эти решения ФИФА в интервью для пресс-службы ОКР прокомментировал главный тренер российской баскетбольной сборной Сергей Базаревич.

- С учетом переноса Олимпийских игр это решение стало ожидаемым, – отметил Базаревич. – Очевидно, что с календарем нужно было что-то делать. Обидно за игроков, ведь карьеры небесконечны. И для многих эти переносы откладывают олимпийскую мечту.

Мне кажется, ФИБА могла бы провести квалификацию на Игры в Токио уже этим летом. Но, по моим ощущениям, все ориентируются на НБА. Для Национальной баскетбольной ассоциации очень важно доиграть сезон и, видимо, они надеются это сделать. Не исключено, что за океаном матчи будут проходить как раз летом.

- Новые сроки проведения олимпийской квалификации вас устраивают?

- Изначально они были неудобными, поскольку времени на подготовку оставалось очень мало. В Единой лиге финальная серия плей-офф по плану должна завершаться 12 июня, а 24 июня нам уже нужно было бы играть в олимпийской квалификации. Для игроков, да и для тренерского штаба, это серьезная нагрузка, в том числе психологическая. Теперь аналогичная ситуация перенеслась на следующий год. И это, на мой взгляд, не очень правильно.

Интересно, что ФИБА планировала одно свободное от крупных турниров лето в четырехлетнем цикле. Оно должно было прийтись на 2022 год. Теперь, получается, свободным будет лето 2020 года.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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