Центровой «Олимпиакоса» Милутинов может перейти в ЦСКА Серб был выбран «Сан-Антонио Сперс» под 26-м номером на драфте 2015 года, но так и не сыграл ни одного матча в НБА.

Eurohoops.net сообщает, что сербский центровой греческого «Олимпиакоса» Никола Милутинов может продолжить карьеру в московском ЦСКА. 25-летний баскетболист намерен покинуть пирейский клуб ближайшим летом. В нынешнем сезоне Милутинов провел в Евролиге 24 матча, набирая в среднем по 10,3 очка и делая 8,2 подбора. Сербский центровой выступает за «Олимпиакос» с 2015 года. В сезоне-2015/16 Милутинов помог пирейцам выиграть чемпионат Греции.