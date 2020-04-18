В женской НБА учредили награду в честь Кобе Брайанта и его дочери Джанны Бывший баскетболист «Лейкерс» погиб с 13-летней дочерью 26 января.

В Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) учредили приз в честь Кобе Брайанта и его дочери Джанны.

Награду Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award будут вручать за развитие популярности женского баскетбола. Вот что сказано в сообщении лиги:

«Новый приз будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола и увеличение его популярности в обществе. Он назван в честь Кобе и Джанны Брайант. Кобе был большим поклонником женского баскетбола, всегда поддерживал его. Джанна тоже обожала баскетбол и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец».

Отмечается, что будущим лауреатам понадобится проявить поддержку и преданность женскому баскетбола, а также лидерские качества. Первого обладателя награды объявят во время Матча всех звезд НБА в Индианаполисе в 2021 году. В определение лауреатов Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award будет принимать участие жена Брайанта Ванесса.

Ранее НБА решила назвать в честь Брайанта награду лучшему игроку Матча всех звезд.

26 января бывший баскетболист и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших была и 13-летняя Джанна Брайант.

Кобе Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с командой пять титулов чемпиона НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

Брайанту был 41 год.