Евролига: «Финал восьми» может быть сыгран лишь после завершения регулярного чемпионата Плей-офф Евролиги будет сыгран только после окончания регулярного сезона.

- Гипотетический «Финал восьми» может быть сыгран лишь после матчей регулярного чемпионата. Это означает, что нашей первоочередной целью является завершение регулярного сезона, - цитирует ТАСС пресс-службу лиги.

Напомним, что Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса.