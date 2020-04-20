Евролига: «Финал восьми» может быть сыгран лишь после завершения регулярного чемпионата

- Гипотетический «Финал восьми» может быть сыгран лишь после матчей регулярного чемпионата. Это означает, что нашей первоочередной целью является завершение регулярного сезона, - цитирует ТАСС пресс-службу лиги.
Напомним, что Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса.
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