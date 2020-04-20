Евролига: «Финал восьми» может быть сыгран лишь после завершения регулярного чемпионата - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2020 12:41Баскетбол

Евролига: «Финал восьми» может быть сыгран лишь после завершения регулярного чемпионата

Плей-офф Евролиги будет сыгран только после окончания регулярного сезона.

- Гипотетический «Финал восьми» может быть сыгран лишь после матчей регулярного чемпионата. Это означает, что нашей первоочередной целью является завершение регулярного сезона, - цитирует ТАСС пресс-службу лиги.

Напомним, что Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса.

Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Врач сборной России: В условиях самоизоляции невозможно развить качества, необходимые спортсменам Анна Щербакова: Приходится чуть больше ограничивать себя в еде на карантине Алена Косторная: Пару недель аксель не прыгаешь и – все, можно начинать снова как камикадзе
Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Кто такой Билл Питерс? Простой уральский парень возглавил команду «Автомобилист». 15.04.2020 20:00 Хоккей Федоровский Александр
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Звезды спорта и другие животные Без братьев наших меньших пережить эту бесконечную самоизоляцию было бы гораздо сложнее. Вот кто составляет компанию представителям российского спорта на карантине. 20.04.2020 10:10 Футбол Сергеев Иван
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
13:14 Футбол «Ювентус» готов включить Бернардески в сделку о переходе Милика из «Наполи»
12:57 Футбол Вадим Евсеев – о матчах без зрителей: Это будет разумная мера предосторожности
12:41 Баскетбол Евролига: «Финал восьми» может быть сыгран лишь после завершения регулярного чемпионата
12:29 Футбол Сразу два клуба РПЛ заинтересованы в нападающем «Спартака» Руденко
12:12 Футбол Роман Широков: Может быть, «Зениту» придется пересматривать договоренности с Дзюбой
11:54 Футбол Роман Широков: Можем в июле начать и доиграть чемпионат, вместив восемь туров в полтора месяца
11:39 Футбол «Интер» готовит предложение для «Эвертона» по трансферу Кина
11:21 Хоккей Макс Пачиоретти: Чтобы доиграть сезон, готов ждать полгода, а потом лететь в Антарктику
11:17 Футбол Отстраненный за коррупцию экс-президент ФИФА не включил Месси в символическую сборную всех времен
11:02 Хоккей Макс Пачиоретти: В плей-офф команды будут полностью готовы к борьбе, выставив лучшие составы
10:54 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 20 апреля
10:51 Бокс Басте и Тимати предложили сразиться по правилам бокса
10:41 Футбол Вячеслав Колосков: При любой возможности нужно постараться завершить чемпионат
10:26 Футбол «Арсенал» нацелился на нападающего «Валенсии» Родриго
10:06 Футбол Сеск Фабрегас: Я полностью уверен, что карьера Месси закончится в «Барселоне»
09:53 ММА Тони Фергюсон: Нурмагомедову пора уходить, что он, собственно, и сделал
09:39 Футбол Александр Кержаков: Если придется доигрывать чемпионат без зрителей, нужно принимать такой вариант
09:22 Футбол Александр Кержаков: Для меня Кокорин сильнейший форвард в РПЛ
09:06 Футбол «Андерлехт» собирается разорвать контракт с Насри
09:02 Бокс Украинский боксер Усик - о Зеленском: Он один, но мне его не жалко
The isolation from the medicine: pregnant women in Moscow become the victims of the pandemic
45 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии
Случилось то, чего так долго ждали: коронавирус в России +4268, в Приморье +24
Число новых случаев заражения коронавирусом в России пошло на спад
Минздрав Башкирии сообщил о новых случаях коронавируса за сутки
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика