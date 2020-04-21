Андрей Кириленко: Кайфую от того, что могу сидеть дома с детьми Президент РФБ Андрей Кириленко на прямой связи со студией Sportcast рассказал о том, как переживает режим самоизоляции.

– Мы живем в беспрецедентное время – такого никогда не было, и, естественно, необходимо приспосабливаться к той модели жизни, которую диктует мир сейчас. Прекрасно понимаю людей, которые сходят с ума, находясь дома в нескольких квадратных метрах со своими детьми, но лично я кайфую. Уже три недели сижу дома, постоянно рядом с детьми – мы все время что-то вместе делаем. Установили традицию организовывать семейные ужины, поэтому пока я получаю исключительно удовольствие. Возможно, это из-за того, что моя работа последние 15 лет меня выгоняла из дома, и я очень мало времени проводил со своей семьей. Вот, сейчас стараюсь компенсировать то, что пропустил, – признался Кириленко.