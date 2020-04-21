Андрей Кириленко: Коронавирус затронет всех (видео) Президент РФБ Андрей Кириленко на прямой связи со студией Sportcast поделился мнением об эпидемии Covid-19.

– Не стоит обольщаться, думая, что пандемия кого-то не затронет, – отметил Кириленко. – Может быть, это не коснется какого-то маленького города в Таджикистане или в Албании, но большие города, будь то Нью-Йорк, Детройт, Солт-Лейк Сити, Лос-Анджелес, Новый Орлеан, Москва или Санкт-Петербург, где люди ведут активный образ жизни, эта история все равно догонит. Поэтому людям просто нужно соблюдать какие-то определенные базовые правила, стандарты гигиены и дистанции друг от друга, чтобы помочь нашим врачам преодолеть пик заболеваемости, потому что на врачей сейчас легла огромная нагрузка. Если 1000 человек одновременно зайдет в больницу, медицинский персонал не справится, поэтому нужно дать возможность оказывать лечение хотя бы по 50 человек.