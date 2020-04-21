Андрей Кириленко: Работу в РФБ веду удаленно (видео) Президент РФБ Андрей Кириленко на прямой связи со студией Sportcast рассказал о том, как в нынешней ситуации справляется с работой главы федерации баскетбола.

– Ничего не остановилось. Да, физически мы не работаем вместе, но накопилась масса вещей, которые требуют внимания, но, как показал сегодняшний мир самоизоляции, как говорят в России, абсолютно ничего не поменялось. Мы также каждый выходим на видеоконференции по Zoom или по Skype и обсуждаем различные проблемы. Мне кажется, в этом наше будущее. Сейчас мы тратим огромные деньги, чтобы люди прилетели из Владивостока или Омска, хотя можем провести такую же онлайн-конференцию, и все сохранят большие средства для своего бюджета, – рассказал Кириленко.