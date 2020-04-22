Новый сезон Единой лиги ВТБ может начаться в октябре Чемпионат-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о том, когда может стартовать следующий регулярный чемпионат.

«Мы работаем над календарем следующего сезона, – рассказал Корстин в интервью «РИА Новости». – К сожалению, в этом плане возникают сложности из-за желания Евролиги доиграть сезон. Они создают непонятную ситуацию, никто не понимает, когда и как они это будут делать. И это при том, что в Европе ситуация хуже, чем у нас. Хотя здесь надо понимать, что Россия отстает от Европы по развитию событий, связанных с коронавирусом.

ФИБА уже составила календарь для всех соревнований, а Евролига не может определиться, и это создает трудности. Мы формируем календарь, когда имеем все вводные, чтобы не пересекаться с другими турнирами. Сейчас ждем Евролигу, но в любом случае наш план – открыть следующий сезон в начале октября».

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ был приостановлен 13 марта. В дальнейшем было объявлено о том, что сезон доигран не будет. Чемпионский титул остался без обладателя.