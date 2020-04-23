Профсоюз игроков Евролиги и клубы обсуждают снижение зарплат

Sportando сообщает о том, что профсоюз игроков Евролиги ведет переговоры о сокращении зарплат с организаторами турнира и клубами.
Клубы предлагают сократить выплаты на 20% в том случае, если сезон отменят, и на 15% если рестарт регулярного чемпионата все-таки состоится.
По-прежнему нет никакой ясности по поводу завершения сезона Евролиги и Еврокубка. Плей-офф Евролиги могут провести в формате «Финала восьми», но сначала нужно завершить регулярный чемпионат, в котором было сыграно 28 туров из 24.
Стороны еще не пришли к согласию, и переговоры продолжаются.
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