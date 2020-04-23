Андрей Кириленко: Многим клубам будет очень сложно даже просто выжить Президент РФБ рассказал о том, как экономические последствия пандемии скажутся на российском баскетболе.

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о том, какие препятствия в следующем сезоне придется преодолевать баскетбольным клубам.

«Самая большая проблема, с которой столкнется наш баскетбол в ближайшем будущем – это экономические последствия пандемии, – рассказал Кириленко в интервью «РИА Новости». – Для многих клубов это будет сложная ситуация, очень сложная ситуация. РФБ готовит комплекс мер на следующий сезон, чтобы облегчить жизнь клубам. Но в любом случае экономические проблемы будут серьезные, я боюсь, что многим клубам даже просто выжить в этих условиях будет очень сложно. Средств и так не очень много, у нас же 98% клубов содержатся за счет региональных бюджетов. В этой ситуации регионам будет в принципе не до спорта. Выживать клубам будет сложно, к этому нужно быть готовым».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса сезон в Единой лиге ВТБ был завершен досрочно без объявления чемпиона.