Агент Воронцевича: У нас есть несколько предложений от других клубов

Бурган Назиров, агент нападающего ЦСКА Андрея Воронцевича, не исключил, что российский баскетболист может покинуть москвичей.
«Разговоры о продлении контракта велись еще в течение сезона, но, учитывая сложившуюся ситуацию, рынок замер.
Сейчас все находятся в подвешенном состоянии, но в целом интерес к Андрею достаточно высокий. У нас есть несколько предложений от других клубов, но в приоритете – остаться в ЦСКА. Для него это практически родная команда, где Воронцевич сформировался как игрок и личность», – цитируют агента «Известия».
Добавим, что вместе с ЦСКА нападающий девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз выигрывал чемпионат России, а также три раза побеждал в Евролиге.
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