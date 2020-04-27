Агент Воронцевича: У нас есть несколько предложений от других клубов Форвард находится в системе армейцев с 2006 года.

Бурган Назиров, агент нападающего ЦСКА Андрея Воронцевича, не исключил, что российский баскетболист может покинуть москвичей.

«Разговоры о продлении контракта велись еще в течение сезона, но, учитывая сложившуюся ситуацию, рынок замер.

Сейчас все находятся в подвешенном состоянии, но в целом интерес к Андрею достаточно высокий. У нас есть несколько предложений от других клубов, но в приоритете – остаться в ЦСКА. Для него это практически родная команда, где Воронцевич сформировался как игрок и личность», – цитируют агента «Известия».

Добавим, что вместе с ЦСКА нападающий девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз выигрывал чемпионат России, а также три раза побеждал в Евролиге.