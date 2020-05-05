«Локомотив-Кубань» объявил имя лучшего игрока в сезоне-2019/20 - Советский спорт
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05 мая 2020 10:10БаскетболГичунцев Артур

«Локомотив-Кубань» объявил имя лучшего игрока в сезоне-2019/20

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Американский центровой Алан Уильямс признан лучшим игроком БК «Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне.

Отмечается, что он занял первое место в голосовании, которое проводилось среди болельщиков.

Напомним, в матчах Единой лиги ВТБ Уильямс набирал 11,2 очка, 10,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

«У нас есть MVP! Наши фаны выбрали Алана Уильямса! Он становится лучшим игроком «Локо» сезона-2019/2020 по версии болельщиков!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что минувший сезон стал первым для Уильямса в российском клубе.

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Публикация от Lokomotiv Kuban (from 🏠) (@lokobasket)

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