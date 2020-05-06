Тренер «Клипперс» предложил провести еще один раунд плей-офф вместо оставшихся игр «регуляки» Клуб из Лос-Анджелеса в данный момент занимает второе место в Западной конференции.

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс предложил вместо завершения регулярного чемпионата НБА провести дополнительный раунд плей-офф.

«Сейчас нам предлагают тренироваться 30 дней, отыграть по пять игр, после которых у кого-то начнется отпуск, – рассказал Риверс в интервью для YouTube канала Celtics All Access on CLNS. – Нет уж, спасибо. У меня есть интересный вариант, в котором команды, занимающие 7-е, 8-е, 9-е и 10-е места в своих конференциях, проводят матчи на выбывание за выход в плей-офф.

Пока они участвуют в этом турнире, лидеры турнирной таблицы могут спокойно тренироваться. У одной группы будет преимущество в игровой практике, а у другой – в тщательной подготовке. Это было бы очень интересно».

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.

Команды успели сыграть от 63 до 67 матчей из запланированных 82.