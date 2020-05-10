«Маккаби» снимется с чемпионата Израиля, если Евролигу возобновят Клуб из Тель-Авива опубликовал официальное заявление.

Тель-авивский «Маккаби» на своем сайте сообщил о том, что будет вынужден пропустить заключительную часть чемпионата Израиля по баскетболу в том случае, если будет возобновлен турнир Евролиги.

Рестарт чемпионата Израиля, скорее всего, состоится 20 июня, однако «Маккаби» направил официальное письмо в израильскую баскетбольную премьер-лигу сообщив о том, что не сможет выступить в турнире, если на июль будет назначено завершение сезона в Евролиге.

Руководители главного турнира европейского клубного баскетбола обещали принять решение по поводу концовки сезона-2019/20 до 24 мая. Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи регулярно чемпионата и плей-офф в формате «финала восьми» могут провести с 4 по 26 июля.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен после 28 туров из 34. «Маккаби» с 19 победами занимает пятое место, уступая московскому ЦСКА по дополнительным показателям.