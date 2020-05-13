Павел Астахов: Убытки «Химок» из-за коронавируса составляют сотни миллионов рублей Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что из-за пандемии клуб потерял сотни миллионов рублей.

- Убытки серьезные, это сотни миллионов рублей. Эта сумма еще обсчитывается, точной цифры нет. Многое зависит от того, будет ли продолжен сезон Евролиги. Но то, что это сотни миллионов рублей – это абсолютно точно, - цитирует Астахова «РИА Новости».

Ранее Астахов рассказал о ситуации с возможным возобновлением сезона в Евролиге.

Напомним, что руководство Евролиги по-прежнему надеется доиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата в июле и провести плей-офф в формате «финала восьми». После 28 матчей из 34 «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице с 13 победами.