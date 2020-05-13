ESPN назвал Майкла Джордана лучшим игроком в истории НБА, второе место у Леброна Джеймса «Его воздушество» шесть раз становился чемпионом вместе с «Чикаго Буллз».

Телеканал ESPN опубликовал заключительную часть своего рейтинга лучших 74 игроков в истории НБА.

На первом месте оказался легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, шесть раз выигрывавший чемпионский титул в НБА и дважды побеждавший на Олимпиадах. Второе место занял Леброн Джеймс, который продолжает карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». Третью строчку списка занял Карим Абдул-Джаббар, рекордсмен по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах (38 387).

Вот как выглядит первая десятка:

1. Майкл Джордан

2. Леброн Джеймс

3. Карим Абдул-Джаббар

4. Билл Расселл

5. Мэджик Джонсон

6. Уилт Чемберлен

7. Ларри Берд

8. Тим Данкан

9. Коби Брайант

10. Шакил О'Нил