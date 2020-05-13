ESPN назвал Майкла Джордана лучшим игроком в истории НБА, второе место у Леброна Джеймса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2020 16:27БаскетболШарафудинов Виктор

ESPN назвал Майкла Джордана лучшим игроком в истории НБА, второе место у Леброна Джеймса

«Его воздушество» шесть раз становился чемпионом вместе с «Чикаго Буллз».

Телеканал ESPN опубликовал заключительную часть своего рейтинга лучших 74 игроков в истории НБА.
На первом месте оказался легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, шесть раз выигрывавший чемпионский титул в НБА и дважды побеждавший на Олимпиадах. Второе место занял Леброн Джеймс, который продолжает карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс». Третью строчку списка занял Карим Абдул-Джаббар, рекордсмен по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах (38 387).

Вот как выглядит первая десятка:

1. Майкл Джордан

2. Леброн Джеймс

3. Карим Абдул-Джаббар

4. Билл Расселл

5. Мэджик Джонсон

6. Уилт Чемберлен

7. Ларри Берд

8. Тим Данкан

9. Коби Брайант

10. Шакил О'Нил

Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР
Кто выиграл бы Кубок Гагарина-2020? Данис Зарипов считает, что «Ак Барс» Капитан «Ак Барса» заявил, что его команда была главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Обозреватель «Советского спорта» спорит с легендой КХЛ. 12.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Вслед за АХЛ перед вирусом капитулировал Нью-Йорк. Нет, пока – не «Рейнджерс» Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин рассуждает о влиянии коронавируса на НХЛ. 13.05.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий
Адвокат Барик: Приговора Кокорину и Мамаеву больше нет, их дело будет пересмотрено Вячеслав Барик, представляющий Кирилла Кокорина, прокомментировал решение Второго кассационного суда общей юрисдикции по поводу жалобы братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого на свой приговор от мая 2019 года. 13.05.2020 16:50 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
В «Ростове» и «Сочи» отказались комментировать дело Мамаева и Кокорина Второй кассационный суд отменил приговор Мамаеву и Кокорину за участие в драках 2018 года Форвард «Сочи» Карапетян: Кокорин смог бы закрепиться в «Роме». Уверен на 99 процентов
Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
WADA передаст в ФИФА допинговые дела 36 российских футболистов? По данным британских СМИ, в числе подозреваемых могут оказаться участники ЧМ-2018 в России. 13.05.2020 11:45 Футбол Сергеев Иван
Как Щербакова «ушла» от Тутберидзе вслед за Трусовой На персональной странице российской фигуристки Анны Щербаковой появилось сообщение о том, что она покидает группу Этери Тутберидзе. Однако поклонники чемпионки страны переживали недолго. 12.05.2020 11:00 Фигурное катание Сергеев Иван
UFC Fight Night 171. Что смотреть кроме боя Орловского? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет 13 мая в Джексонвилле. 12.05.2020 23:00 ММА Усачев Владислав
Новости
17:59 Лыжный спорт Шведская лыжница Эберг решила уйти из спорта из-за коронавируса
17:46 Футбол Сергей Юран: В РПЛ сложилась безвыходная ситуация, чемпионат стоит завершить
17:37 Футбол В «Ростове» и «Сочи» отказались комментировать дело Мамаева и Кокорина
17:15 Хоккей Хоккеисты КХЛ признали Шипачева лучшим игроком сезона
16:55 Формула-1 В «Ред Булле» против возвращения Феттеля
16:40 Футбол Нобель Арустамян: В ближайшие два дня «Локомотив» объявит об уходе Семина
16:27 Баскетбол ESPN назвал Майкла Джордана лучшим игроком в истории НБА, второе место у Леброна Джеймса
16:17 Хоккей ИИХФ назвала состав символической сборной Германии всех времен
15:47 Футбол «Барселона» готова продать Дембеле за 60 миллионов евро
15:42 Футбол Второй кассационный суд отменил приговор Мамаеву и Кокорину за участие в драках 2018 года
15:15 Футбол «Барселона» не смогла договориться с Семеду о новом контракте
15:02 Хоккей «Северсталь» отказалась комментировать ДТП с участием Морозова
14:54 Хоккей Хоккеист Морозов стал участником смертельного ДТП
14:46 Футбол Министр спорта Италии: Мы вновь откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая
14:29 Баскетбол Павел Астахов: Убытки «Химок» из-за коронавируса составляют сотни миллионов рублей
14:11 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Видно, что Тутберидзе помешанный на фигурке человек
13:56 ММА Дана Уайт: Хабиб отказался драться с Гэтжи летом
13:55 Бокс Дана Уайт: Я умолял Тайсона не возвращаться на ринг
13:41 Футбол ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20
13:38 Футбол Умер директор смоленского «Днепра»
Битва за правду: "Бессмертный полк" затоптал в Сети пост Белого дома
Маленькие костюмы, бумажные маски и страх: как живут медики COVID-центра в Белгороде
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
7 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Удмуртии
В России снова переносят ЕГЭ, формат проведения экзаменов в 11-х классах изменят
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика