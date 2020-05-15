СМИ: Джеймс станет самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.

Московский ЦСКА договорился о продлении трудового контракта с американским баскетболистом Майком Джеймсом.

Согласно источнику, новое соглашение защитника будет рассчитано на два года.

Отмечается, что ЦСКА хочет разорвать контракт с центровым Костой Куфосом, который зарабатывает около 3 млн в год и сделает Джеймса самым высокооплачиваемым игроком армейцев.

В минувшем сезоне Евролиги американец провел 28 матчей. В среднем он набирал 21,1 очка, 4,3 передачи, 3,3 подбора и 20,9 балла за эффективность.

Что касается Единой лиги ВТБ, то в этом турнире Джеймс отыграл 18 матчей, набирая в среднем за игру 17,6 очка, 4,4 передачи, 2,4 подбора и 16,2 балла за эффективность.