ЦСКА придется существенно сократить бюджет В Единой лиге ВТБ сезон был завершен досрочно.

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин сообщил о том, что клубу придется существенно сократить бюджет из-за сложной финансовой ситуации в условиях пандемии коронавируса.

«То состояние неопределенности, в которое мы вошли в начале марта, оно, к сожалению, продолжается до сих пор, – рассказал Ватутин в интервью телеканалу «Россия 24». – Когда ты живешь и работаешь в формате 2-3 игры в неделю, то такие каникулы очень непривычны – сейчас вместо игр и тренировок клуб занят в основном тем, что пытается по крайней мере систематизировать и подсчитать собственные убытки. Мы уже столкнулись с тем, что ряд спонсоров, к сожалению, не сможет продолжить сотрудничество с баскетбольным клубом ЦСКА по объективным причинам. Также понятно, что бюджет клуба будет прилично и серьезно сокращен.

Мне не хочется сгущать краски, потому что по сути все европейские баскетбольные команды находятся в похожем положении – все пытаются сейчас найти некое дно, от которого можно оттолкнуться. Никто не заключает контрактов с игроками, нет никакой трансферной деятельности. Руководители клубов, мои коллеги, пытаются понять, что будет неким мерилом для будущих контрактов».

Напомним, что сезон Единой лиги ВТБ был завершен досрочно из-за пандемии, однако руководство Евролиги пока еще надеется в июле доиграть регулярный чемпионат и провести плей-офф в формате «финала восьми». ЦСКА после 28 туров из 34 занимает четвертое место, одержав 19 побед.