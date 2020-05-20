Сезон НБА могут доиграть в Хьюстоне В США продолжают обсуждать различные планы спасения баскетбольного сезона.

The Ringer сообщает, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации рассматривает возможность проведения оставшихся матчей сезона-2019/20 на одной или нескольких нейтральных аренах.

Среде претендентов две арены в центре Хьюстона, крупнейшего города штата Техас. Речь идет о Toyota Center, где проводят домашние матчи «Хьюстон Рокетс», а также о George R. Brown Convention Center.

Со следующей неделе власти Техаса намерены разрешить проведение спортивных мероприятий без зрителей. Их примеру собираются последовать штаты Калифорния и Нью-Йорк. Ранее сообщалось о намерении НБА использовать арены в Орландо (Флорида) и Лас-Вегасе (Невада).

Регулярный чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса 11 марта.