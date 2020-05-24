«Химки» и ЦСКА выступают против возобновления сезона в Евролиге Завтра утром Евролига проконсультируется с 11 командами, имеющими лицензию, чтобы решить вопрос о возобновлении сезона.

По информации журналиста Sportando Эмилиано Карчиа, заявил, что «Анадолу Эфес» и «Маккаби» выступают за продолжение чемпионата, вто время как «Химки» и ЦСКА выступают за досрочное завершение сезона.

Как сообщает журналист, в субботу состоялась видеоконференция игроков и руководителей Евролиги, на которой все присутствующие игроки высказались против возобновления.

Отмечается, что единогласное решение игроков вызывало удивление у руководства Евролиги, но последнее слово все равно остается за командами.