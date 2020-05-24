В ЦСКА опровергли информацию о том, что клуб выступает против возобновления сезона Евролиги Руководство турнира собирается принять окончательное решение завтра 25 мая.

Сегодня итальянский журналист и инсайдер Sportando Эмилиано Каркиа написал в своем твиттере о том, что российские клубы ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления сезона Евролиги в условиях пандемии коронавируса. В ЦСКА эту информацию оперативно опровергли.

Вот, что заявил по этому поводу президент московского клуба Андрей Ватутин в интервью ТАСС:

«Раньше модное ныне слово «инсайдер» называлось ярче – сплетник. Но смысл деятельности остается прежним».

Окончательное решение о завершении сезона Евролиги и Еврокубка будет принято завтра 25 мая.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса после 28 туров из 34. Помимо ЦСКА и «Химок» Россию в главном клубном турнире Европы представляет «Зенит».