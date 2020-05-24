Источник: За возобновление сезона Евролиги будут голосовать клубы из Испании, Турции и «Жальгирис» Решение будет принято в понедельник 25 мая.

Баскетбольный агент Станислав Рыжов рассказал о том, как может сложиться голосование по поводу возобновления сезона-2019/20 в Евролиге.

«Наверное, всем интересно узнать, как команды будут голосовать в понедельник, – цитирует Рыжова телеграм-канал «Перехват». – Принципиально не общаюсь с клубами на эту тему, это их личное дело. Попытаюсь мыслить логично: если города заявляют, что готовы принять остаток сезона, наверное, команды из этих городов выступают за то, чтобы доиграть. Так что можем предположить только на основе новостей, что за будут голосовать испанские, турецкие команды и «Жальгирис».

В этом случае встанет вопрос. Мы же понимаем, что почти везде ведущие роли принадлежат легионерам. Как их обязать вернуться? После достижения соглашения между Евролигой и ELPA игроки получат 80% зарплаты, если сезон не будет доигран, 85% – если решат доиграть. Вне зависимости от того, насколько большие у людей контракты, работать два месяца за оставшиеся 5% зарплаты не захочет никто.

Соответственно, клубы, которые не задерживают выплаты, рискуют остаться без каких-то легионеров. Если же кому-то задерживали зарплату, то есть смысл вернуться. Насколько знаю, таких клубов немало.

Переведу на простой язык. Игроки, у которых гарантированные – без всяких опций – контракты на следующий сезон, будут вынуждены вернуться в расположение своих клубов даже за эти 5%, потому что их контракты, заключенные еще по докризисному курсу, очень ценны. Но заставить вернуться тех, у кого контракт кончается, не вижу способов».

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 28 туров из 34. Ранее СМИ сообщали о планах руководство турнира доиграть матчи 6 оставшихся туров с участием 18 команд в одном городе и провести плей-офф в формате «финала восьми».

В Евролиге выступают три российских клуба: ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Испания представлена в турнире 4 командами, а Турция – двумя.