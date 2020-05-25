Андрей Ватутин: Решение завершить сезон Евролиги – вынужденное и неизбежное По мнению президента ЦСКА, возобновление соревнований создало бы слишком много проблем.

Сегодня Евролига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Ситуацию прокомментировал президент БК ЦСКА Андрей Ватутин.

«Предложение главы Евролиги Жорди Бертомеу и наше решение его поддержать – вынужденное, но неизбежное в условиях неопределенности, – приводит слова Ватутина «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу клуба. – Очень важно, что клубы пришли к консенсусу, мы остаемся вместе в деле развития нашего соревнования. Все два месяца мы поддерживали тесный контакт с Евролигой, очень ценим усилия, которые предприняты при изучении вариантов продолжения турнира. Сложности есть у всех, в разных странах разная ситуация, и мне хочется сделать акцент на общих для всех проблемах в рамках нашего проекта.

Мы как руководители клубов несем ответственность за свои команды, за главный актив нашего соревнования – игроков. Они сражаются на паркете, делают шоу, являются лицами нашего турнира. Прежде определяющим считался экономический фактор, но гарантии безопасности здоровья становятся сегодня главенствующими. Главное: мы вместе считаем, что продолжение сезона принесло бы слишком много организационных проблем, рисков, связанных со здоровьем, общей финансовой ответственностью в случае заражения кого-то из участников».

ЦСКА претендовал на попадание в плей-офф и после 28 туров из 34 занимал четвертое место, одержав 19 побед.