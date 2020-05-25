Станислав Еремин: Евролига приняла логичное решение, но я думал коммерческая сторона победит - Советский спорт
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25 мая 2020 20:04БаскетболШарафудинов Виктор

Станислав Еремин: Евролига приняла логичное решение, но я думал коммерческая сторона победит

Председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола прокомментировал досрочное завершение главного европейского турнира.

Экс-капитан сборной СССР и бывший главный тренер московского ЦСКА Станислав Еремин высказался о досрочном завершении сезона Евролиги из-за пандемии коронавируса.

«Я считаю, что это совершенно логичное решение, – заявил Еремин в интервью «РИА Новости». – Было бы неверно продолжать турнир, потому что команды были бы в неравных условиях. Ведь многие иностранные игроки разъехались, в частности американцы. Собирать команды в спешном порядке было бы неверно.

Другое дело, что коммерческая сторона пострадала. Но решение, повторюсь, логичное. Хотя до этого я предполагал, что, независимо от сложности ситуации, коммерческая сторона победит».

До вынужденной паузы в соревнованиях в регулярном чемпионате Евролиги удалось провести 28 туров из 34. В турнире выступали три российских клуба: ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

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