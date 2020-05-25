ESPN: Все идет к тому, что НБА возобновит сезон в Disney World в Орландо

Журналист Эдриан Воджнаровски в эфире американского телеканала ESPN рассказал о переговорах Национальной баскетбольной ассоциации с компанией Walt Disney.
«Все идет к тому, что сезон НБА возобновиться в Орландо на одной из площадок развлекательного центра Disney World. Есть и другие варианты, но этот наиболее вероятен, – заявил Воджнаровски. – Команды ждут, что уже на следующей неделе лига скажет им, что нужно начинать вызывать своих игроков.
Вернувшимся баскетболистам придется проходить двухнедельный карантин прежде, чем возобновить тренировки с теми, кто оставался в своих городах. Некоторые команды могут сразу прибыть в Disney World и начать тренировочный лагерь.
Но лига не только разрабатывает планы возвращения с точки зрения тестирования и безопасности для здоровья, но и изучает несколько возможных форматов завершения сезона. Пока неясно будет ли доигран регулярный чемпионат, или сразу начнется плей-офф».
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта.
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