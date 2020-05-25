Димитрис Итудис: В этом году чемпион Евролиги – COVID-19 - Советский спорт
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25 мая 2020 23:46БаскетболШарафудинов Виктор

Димитрис Итудис: В этом году чемпион Евролиги – COVID-19

Главный тренер ЦСКА прокомментировал решение о досрочном завершении сезона.

Димитрис Итудис высказался о досрочном окончании турнира Евролиги.

«Сегодня печальный день для Евролиги и баскетбола, – цитируют греческого тренера ЦСКА «Известия». – В то же время, считаю, что ответственные лица, с учетом обстоятельств, приняли мудрое решение, которое я полностью поддерживаю. Всем нам нравится соревноваться, хочется короновать чемпиона, но, к сожалению, в этом году чемпион – COVID-19. И чтобы его победить, нужна соответствующая подготовка. Хочу поблагодарить наших владельцев и всех спонсоров, сказать спасибо болельщикам за терпение. Нам потребуется время, чтобы принять все реалии новой эры, осознать ситуацию».

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен из-за пандемии в начале марта. Сегодня руководство турнира приняло решение о том, что сезон не будет доигран.

ЦСКА после 28 туров из 34 занимал четвертое место, одержав 19 побед.

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