Димитрис Итудис: В этом году чемпион Евролиги – COVID-19

Димитрис Итудис высказался о досрочном окончании турнира Евролиги.
«Сегодня печальный день для Евролиги и баскетбола, – цитируют греческого тренера ЦСКА «Известия». – В то же время, считаю, что ответственные лица, с учетом обстоятельств, приняли мудрое решение, которое я полностью поддерживаю. Всем нам нравится соревноваться, хочется короновать чемпиона, но, к сожалению, в этом году чемпион – COVID-19. И чтобы его победить, нужна соответствующая подготовка. Хочу поблагодарить наших владельцев и всех спонсоров, сказать спасибо болельщикам за терпение. Нам потребуется время, чтобы принять все реалии новой эры, осознать ситуацию».
Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен из-за пандемии в начале марта. Сегодня руководство турнира приняло решение о том, что сезон не будет доигран.
ЦСКА после 28 туров из 34 занимал четвертое место, одержав 19 побед.
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