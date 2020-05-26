Андрей Кириленко: Людей раздражает, когда спортсмен зарабатывает в 70 раз больше, чем врач - Советский спорт
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26 мая 2020 21:07БаскетболШарафудинов Виктор

Андрей Кириленко: Людей раздражает, когда спортсмен зарабатывает в 70 раз больше, чем врач

Президент Российской федерации футбола поделился мнением о зарплатах в профессиональном спорте.

Глава РФБ Андрей Кириленко признал, что большие заработки спортсменов в России вызывают сильный диссонанс в обществе.

«Думаю, ситуация с гонорарами спортсменов будет меняться, потому что следующий год будет иным, – рассказал Кириленко в интервью Forbes.ru. – Рынок рождает предложения для игроков. Например, вы журналист, к вам приходит представитель журнала The Times и говорит: «Буду вам платить $ 1 млн». Какой нормальный человек откажется от такого предложения? Никакой. Тот же принцип работает в любых других сферах — от медицины до политики и так далее. Так и в спорте. Когда команда предлагает игроку контракт, он будет сравнивать его с другими поступающими предложениями. Если в этой команде спортсмен сможет зарабатывать больше, конечно, он будет рассматривать именно это предложение.

Что касается отношения людей к большим гонорарам спортсменов в США и России, в США эта информация находится в открытых источниках, чего не скажешь о России. Может быть, нахождение подобной информации в закрытом доступе – это правильная тактика, ведь людей раздражает, когда врач или учитель зарабатывают 20 000 рублей, а спортсмен — 20 000 долларов. Безусловно, есть сильный диссонанс в обществе. Схожая ситуация происходит и в Америке. Но мы должны понимать, что роль спортсменов заключается не только в том, чтобы заниматься спортом, они представляют собой некий персонаж в рамках индустрии развлечений. Например, на игру того же Леброна Джеймса приходит 2000 зрителей. Кроме того, люди покупают видеотрансляции, кабельные трансляции, подписки, чтобы посмотреть игры. И так в каждом штате. В России же такая система не всегда имеет место, и, к сожалению, согласно статистике, 95% клубов терпят убытки. Поэтому есть некое несоответствие в заработках и тратах. В НБА большинство команд все-таки зарабатывают деньги».

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