Сезон НБА могут возобновить в августе

В США продолжают обсуждать перспективы завершения сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. Инсайдер телеканала ESPN Эдриан Воджнаровски утверждает, что руководство НБА собирается организовать рестарт не в июле, а в августе.
На 28 и 29 мая намечены очередные совещания с участием руководства ассоциации и генеральных менеджеров клубов. Воджнаровски полагает, что именно в пятницу 29-го могут быть утверждены рекомендации о возвращении команд к полноценному тренировочному процессу.
НБА по-прежнему рассматривает возможность возобновления сезона на одной из площадок в развлекательном парке Disney World в Орландо, штат Флорида.
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