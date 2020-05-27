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27 мая 2020 21:57БаскетболШарафудинов Виктор

Сезон НБА могут возобновить в августе

Регулярный чемпионат был приостановлен 11 марта.

В США продолжают обсуждать перспективы завершения сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. Инсайдер телеканала ESPN Эдриан Воджнаровски утверждает, что руководство НБА собирается организовать рестарт не в июле, а в августе.

На 28 и 29 мая намечены очередные совещания с участием руководства ассоциации и генеральных менеджеров клубов. Воджнаровски полагает, что именно в пятницу 29-го могут быть утверждены рекомендации о возвращении команд к полноценному тренировочному процессу.

НБА по-прежнему рассматривает возможность возобновления сезона на одной из площадок в развлекательном парке Disney World в Орландо, штат Флорида.

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