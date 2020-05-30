Воронцевич – об уходе Хайнса: Говорят, незаменимых нет, но я считаю, что такие игроки существуют Ранее сообщалось, что бывший капитан ЦСКА подпишет соглашение с «Миланом».

Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал о своей реакции на уход Кайла Хайнса, который был капитаном команды.

«Когда Кайл написал в нашу группу, это было удивительно. Конечно, это шок. Очень неожиданная новость, если честно. Мы столько лет играли вместе, прошли огонь и воду, много раз чемпионство выигрывали. Переживали вместе победы и поражения, вместе прокладывали путь к победам.

Говорят, что незаменимых нет, но я считаю, что такие игроки существуют. Хайнс был силен не только на площадке, но и за ее пределами. Он на отлично исполнял капитанские функции, вел коллектив», – цитирует Воронцевича агентство «Р-Спорт».

Напомним, Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года. Вместе с командой он стал двукратным победителем Евролиги (2016, 2019), шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2014-2019). В 2016 и 2019 годах его признавали лучшим защитником Евролиги.

Ранее сообщалось, что бывший капитан ЦСКА продолжит карьеру в «Милане».