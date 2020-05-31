Андрей Ватутин: Если рынок просядет по зарплатам, выиграют российские игроки Президент ЦСКА рассказал о том, как на отечественный баскетбол повлияет пандемия.

Глава московского ЦСКА Андрей Ватутин дал прогноз о том, как экономические последствия пандемии повлияют на баскетбольный рынок.

«Это рыночная история, – рассказал Ватутин в интервью радиостанции «Маяк». – Не думаю, что будут изменены какие-то регламентные нормы в части увеличения или уменьшения числа легионеров в российских командах. Это рынок. Если этот рынок сейчас просядет по зарплатам, наверное, выиграют, как было в 2008 году, российские игроки. У них появится больше возможностей найти какие-то рабочие места. Это касается не только Единой лиги ВТБ, но и других турниров.

Но надо посмотреть, повторю, насколько тяжело, будет ли вообще экономический отскок. И, если не будет, то насколько быстро, что ли, начнет что-то восстанавливаться в экономике страны. Баскетбол, как и любой, наверное, спорт, – это все производное от того, что происходит в национальных экономиках.

Сейчас масса других проблем, которые тревожат людей намного больше, это и падение доходов, и безработица. Не люблю прогнозировать, а сейчас просто слишком мало фактажа, чтобы строить какие-то более-менее объективные прогнозы».

Чемпионат Единой лиги ВТБ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. По той же причине в минувший понедельник руководство Евролиги объявило о завершении сезона-2019/20.