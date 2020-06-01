ЦСКА объявил о продлении контракта с Джеймсом - Советский спорт
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01 июня 2020 08:20БаскетболГичунцев Артур

ЦСКА объявил о продлении контракта с Джеймсом

Американец выступает за российский клуб с 2019 года.

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс подписал новый контракт, о чем сообщает пресс-служба красно-синих.

Отмечается, что его соглашение рассчитано на три года. Другие детали сделки не уточняются.

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Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделает Джеймса самым высокооплачиваемым игроком команды – он будет получать три млн долларов в год.

В минувшем сезоне Евролиги американец провел 28 матчей. В среднем он набирал 21,1 очка, 4,3 передачи, 3,3 подбора и 20,9 балла за эффективность. Что касается Единой лиги ВТБ, то в этом турнире Джеймс отыграл 18 матчей, набирая в среднем за игру 17,6 очка, 4,4 передачи, 2,4 подбора и 16,2 балла за эффективность.

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