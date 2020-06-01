Кулагин расстался с ЦСКА 25-летний атакующий защитник играл за армейцев с начала карьеры.

Официальный сайт БК ЦСКА сообщил, что Михаил Кулагин покидает команду после завершения контракта.

Атакующий защитник выступал за главную команду клуба в пяти предыдущих сезонах, сыграв 91 матч (6 – в стартовой пятерке). В среднем Михаил набирал 5,0 очка, делал 1,0 подбора, 1,5 передачи и 0,5 перехвата за 10,1 минуты игрового времени.

«Мы поговорили с Мишей, и он сказал мне, что не прощается, – отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. – Мы еще увидимся, он надеется, что наши пути пересекутся, и мы еще поработаем вместе. Я на 100 процентов поддерживаю такой настрой. У него есть талант и желание стать лучше. Миша также сказал, что иначе смотрел на баскетбол, до того, как пришел в нашу команду, сейчас он понимает игру иначе, с других ракурсов, и мы гордимся этим. К сожалению, травмы не позволили Мише добиться большего прогресса, больше помочь команде. Сейчас настало хорошее время найти новое место, чтобы проявить себя».

В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Евролиги (в 2016 и 2019 годах), а также четырехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ.