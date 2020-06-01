Грегг Попович: Если бы у Трампа были мозги, он бы сказал хоть что-нибудь, чтобы объединить людей - Советский спорт
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01 июня 2020 23:45БаскетболШарафудинов Виктор

Грегг Попович: Если бы у Трампа были мозги, он бы сказал хоть что-нибудь, чтобы объединить людей

Главный тренер «Сан-Антонио» прокомментировал ситуацию с массовыми протестами в США.

Грегг Попович считает, что действия президента США Дональда Трампа лишь способствуют распространению волны протеста против расовой дискриминации в американских городах.

«Если бы у Трампа был мозг, пусть даже на 99 процентов циничный, то он вышел бы и сказал хотя бы что-нибудь, чтобы объединить людей, – заявил Попович в интервью The Nation. – Но ему плевать на людей даже сейчас. Вот насколько он психически неуравновешен. Его заботит только личная выгода. Его не волнует благополучие общества. И таким он был всегда.

И ведь совершенно ясно, что нужно сделать. Нам нужен президент, который выйдет и скажет простую вещь: «Жизнь чернокожих имеет значение». Только вот эти три слова.

Но он не может так сказать и не скажет. Ему важнее успокоить небольшую группу своих подписчиков, которые одобряют его безумие.

Но дело не только в Трампе. Нужно менять систему. Но Трамп не способен ни на что, потому что он не лидер. Он разрушитель. Он прячется в подвале Белого дома. Он трус. Он создает ситуацию, а потом убегает, как школьник. Он не способен ничего исправить, потому что он психически больной идиот».

25 мая в Миннеаполисе скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд в результате травм, нанесенных полицейскими. Видео задержания, опубликованное в соцсетях, вызвало бурную волну общественного возмущения, что привело к многочисленным акциям протеста и беспорядкам во многих городах США.

Ассоциация тренеров НБА учредила комитет по борьбе с расовой дискриминацией, в который помимо других специалистов вошел Попович.

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