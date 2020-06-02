Центровой «Олимпиакоса» Милутинов стал игроком ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Николой Милутиновым.
Отмечается, что соглашение игрока рассчитано на три сезона. Другие детали сделки не уточняются.
Последние пять лет баскетболист провел в греческом «Олимпиакосе». В минувшем сезоне Евролиги он отыграл 24 матча, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора.
Ранее сообщалось, что на Милутинова также претендовала «Барселона».
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