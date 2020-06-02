Центровой «Олимпиакоса» Милутинов стал игроком ЦСКА Сербский баскетболист также выступал в составе «Партизана».

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Николой Милутиновым.

Отмечается, что соглашение игрока рассчитано на три сезона. Другие детали сделки не уточняются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket) 1 Июн 2020 в 11:00 PDT

Последние пять лет баскетболист провел в греческом «Олимпиакосе». В минувшем сезоне Евролиги он отыграл 24 матча, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора.

Ранее сообщалось, что на Милутинова также претендовала «Барселона».