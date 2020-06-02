«Решение далось мне непросто». Хайнс объяснил свой уход из ЦСКА

Центровой Кайл Хайнс, сменивший ЦСКА на итальянский «Милан», прокомментировал решение покинуть московский клуб.
«Чувствовал, что нуждаюсь в переменах. Я провел в ЦСКА семь лет, поэтому решение об уходе далось мне непросто. Мы были счастливы в Москве, но я хотел получить новый вызов. «Милан» дал мне такую возможность.
Я хотел остаться в российском клубе, но «Милан» проявил серьезную заинтересованность.
Я знаком с некоторыми игроками, поэтому мне будет проще адаптироваться в новой команде», – приводит слова американца Trend Basket.
Напомним, Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года. Вместе с командой он стал двукратным победителем Евролиги (2016, 2019), шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2014-2019). В 2016 и 2019 годах его признавали лучшим защитником Евролиги.
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