«Решение далось мне непросто». Хайнс объяснил свой уход из ЦСКА - Советский спорт
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02 июня 2020 13:40БаскетболГичунцев Артур

«Решение далось мне непросто». Хайнс объяснил свой уход из ЦСКА

Американец провел в России семь лет и был капитаном команды.

Центровой Кайл Хайнс, сменивший ЦСКА на итальянский «Милан», прокомментировал решение покинуть московский клуб.

«Чувствовал, что нуждаюсь в переменах. Я провел в ЦСКА семь лет, поэтому решение об уходе далось мне непросто. Мы были счастливы в Москве, но я хотел получить новый вызов. «Милан» дал мне такую возможность.

Я хотел остаться в российском клубе, но «Милан» проявил серьезную заинтересованность.

Я знаком с некоторыми игроками, поэтому мне будет проще адаптироваться в новой команде», – приводит слова американца Trend Basket.

Напомним, Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года. Вместе с командой он стал двукратным победителем Евролиги (2016, 2019), шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2014-2019). В 2016 и 2019 годах его признавали лучшим защитником Евролиги.

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