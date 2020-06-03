Илона Корстин: Хайнс сумел сплотить игроков ЦСКА вокруг себя

- Кайл Хайнс по праву может считаться одним из самых заслуженных и уважаемых легионеров в истории Единой лиги ВТБ. Вместе с ЦСКА он завоевал шесть чемпионских титулов. Хайнс сумел сплотить игроков вокруг себя и стать проводником тренерских идей, не зря он был капитаном. Уверена, мы о нем еще услышим много хорошего, - цитирует Корстин ТАСС.
Ранее ЦСКА официально объявил об уходе Хайнса из команды. Американец провел за ЦСКА 414 матчей, набрав 3227 очков, сделав 1703 подбора и 284 блок-шота.
Напомним, что отыгравший последние семь сезонов за ЦСКА Хайнс продолжит карьеру в итальянском «Милане».
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