Илона Корстин: Хайнс сумел сплотить игроков ЦСКА вокруг себя Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила выступление центрового Кайла Хайнса за ЦСКА.

- Кайл Хайнс по праву может считаться одним из самых заслуженных и уважаемых легионеров в истории Единой лиги ВТБ. Вместе с ЦСКА он завоевал шесть чемпионских титулов. Хайнс сумел сплотить игроков вокруг себя и стать проводником тренерских идей, не зря он был капитаном. Уверена, мы о нем еще услышим много хорошего, - цитирует Корстин ТАСС.

Ранее ЦСКА официально объявил об уходе Хайнса из команды. Американец провел за ЦСКА 414 матчей, набрав 3227 очков, сделав 1703 подбора и 284 блок-шота.

Напомним, что отыгравший последние семь сезонов за ЦСКА Хайнс продолжит карьеру в итальянском «Милане».