«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Уильямсом

«Локомотив-Кубань» объявил о продлении трудового контракта с американским центровым Аланом Уильямсом.
Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение игрока подписано по схеме «1+1».
«Локо» сохранил в составе самого эффективного игрока сезона 2019/2020. Максимально рады тому, что Алан продолжит карьеру в «Локо»! Желаем ему крутейших показателей и хорошего настроения в новом сезоне!» – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в Единой Лиге ВТБ Уильямс стал одним из двух игроков в сезоне с дабл-даблом в среднем за матч (11.2 очков+10.1 подборов).
Добавим, что американец стал единственным баскетболистом команды, который удостоился звания MVP месяца в Единой Лиге ВТБ. Это случилось в январе.
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