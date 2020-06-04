«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Уильямсом Ранее клуб объявил об уходе капитана сборной России Виталия Фридзона.

«Локомотив-Кубань» объявил о продлении трудового контракта с американским центровым Аланом Уильямсом.

Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение игрока подписано по схеме «1+1».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lokomotiv Kuban (from 🏠) (@lokobasket) 4 Июн 2020 в 3:00 PDT

«Локо» сохранил в составе самого эффективного игрока сезона 2019/2020. Максимально рады тому, что Алан продолжит карьеру в «Локо»! Желаем ему крутейших показателей и хорошего настроения в новом сезоне!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Единой Лиге ВТБ Уильямс стал одним из двух игроков в сезоне с дабл-даблом в среднем за матч (11.2 очков+10.1 подборов).

Добавим, что американец стал единственным баскетболистом команды, который удостоился звания MVP месяца в Единой Лиге ВТБ. Это случилось в январе.