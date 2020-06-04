Источник: Совет директоров НБА принял решение о возобновлении сезона Чемпионский титул разыграют 22 команды.

Телеканал ESPN, ссылаясь на свои источники в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает, что совет директоров НБА проголосовал за завершение сезона-2019/20 с участием 22 команд.

Рестарт сезона состоится 31 июля в Орландо (штат Флорида) на одной из площадок развлекательного центра Disney World.

План возобновления соревнований был принят подавляющим большинством голосов (29 против одного 1). Против проголосовал только один клуб – «Потрленд Трэйл Блэйзерс».

Помимо 16 команд, которые находились в зоне плей-офф на момент приостановки регулярного чемпионата 11 марта, борьбу продолжат «Новый Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон».

Каждая команда проведет еще по 8 матчей в регулярном чемпионате для определения итоговой таблицы.

Ориентировочная дата начала сезона-2020/21 – 1 декабря.