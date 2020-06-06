После рестарта игроков НБА будут ежедневно тестировать на коронавирус В доигровке примут участие 22 команды из 30.

The Athletic сообщил подробности о возобновлении сезона в Национальной баскетбольной ассоциации.

Рестарт намечен на 31 июля, и все 22 команды будут проводить матчи на площадках развлекательного центра Disney World в Орландо, штат Флорида. Игроки всех клубов будут жить в кампусе, а матчи будут проводить при пустых трибунах.

Все баскетболисты каждый вечер будут сдавать тесты на COVID-19. Анализы, скорее всего, будут брать с помощью мазков изо рта и легких мазков из носа. Полный инвазивный мазок из носа использовать не планируют.

Игрока, у которого обнаружат инфекцию, будут отправлять на карантин как минимум на семь дней.

Напомним, что регулярный чемпионат был приостановлен из-за пандемии 11 марта. Для «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорка», «Детройта», «Атланты», «Кливленда», «Миннесоты» и «Голден Стэйт» сезон уже окончен.