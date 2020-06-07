СМИ: Экс-форвард «Кливленда» Уильямс может перейти в «Химки» Ранее сообщалось, что им также интересуется «Милан».

Подмосковные «Химки» продолжают работу по усилению состава. Как сообщает Gazzetta.gr, российский клуб рассматривает возможность с приглашением тяжелого форварда Деррика Уильямса. Отмечается, что американец покинет турецкий «Фенербахче», поскольку клуб из Стамбула испытывает финансовые проблемы. Напомним, 29-летний игрок – второй номер драфта НБА-2011. Он был выбран «Миннесотой». Также баскетболист играл за «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».