СМИ: Экс-форвард «Кливленда» Уильямс может перейти в «Химки»

Подмосковные «Химки» продолжают работу по усилению состава.
Как сообщает Gazzetta.gr, российский клуб рассматривает возможность с приглашением тяжелого форварда Деррика Уильямса.
Отмечается, что американец покинет турецкий «Фенербахче», поскольку клуб из Стамбула испытывает финансовые проблемы.
Напомним, 29-летний игрок – второй номер драфта НБА-2011. Он был выбран «Миннесотой». Также баскетболист играл за «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
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