«Автодор» объявил об уходе Кайриса с должности главного тренера Специалист возглавил команду в феврале этого года.

Литовец Дональдас Кайрис покинул пост главного тренера «Автодора», сообщает клубная пресс-служба. Напомним, он подписал соглашение до конца сезона-2020/2021.

При Кайрисе саратовский клуб выиграл у «Цмоки-Минск», проиграл «Зелене-Гуре», а также подмосковным «Химкам».

«Я искренне благодарен за проявленное доверие и возможность работать в «Автодоре». Мне нравилось работать в Саратове, я был очень рад являться частью саратовского клуба. Желаю «Автодору» успехов и удачи во всех будущих начинаниях», – сказал специалист.