Матч отборочного турнира ЧЕ по баскетболу между сборными России и Эстонии пройдет в Перми Стало известно место проведения заключительного матча квалификации мужского чемпионата Европы-2021.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола, отборочный матч чемпионата Европы между сборными России и Эстонии пройдет 21 февраля следующего года в Перми.

Отметим, что участие в финальном турнире уже гарантировала сборная Италии на правах хозяйки турнира, оставшиеся сборные России, Эстонии и Северной Македонии претендуют на две путевки. Российская команда, сыгравшая два матча квалификации, делит с Эстонией второе-третье места в группе B.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2022 год. Финальный турнир пройдет с 1 по 18 сентября в четырех странах - Германии, Грузии, Италии и Чехии - с участием 24 сборных.