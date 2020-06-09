Швед может продолжить карьеру в одном из китайских клубов

Алексей Швед может продолжить карьеру в Китае. Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на отца и первого тренера Алексей Виктора Шведа. «Химки» до сих пор не продлили контракт с 31-летним атакующим защитником. Теперь на российского баскетболиста претенуют и китайские клубы. Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о том, что клубу будет сложно сохранить в составе своего лидера Алексея Шведа, если 31-летний атакующий защитник получит серьезное предложение из НБА. За «Химки» Швед выступает с лета 2015 года. С 2012 по 2014 годы россиянин играл за «Миннесоту», а по ходу сезона 2014/15 успел поиграть в НБА сразу за три команды: «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».