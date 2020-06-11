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11 июня 20:58
автор: Шарафудинов Виктор

Брайанта посмертно наградили премией «Эмми»

Американская телевизионная академия оценила вклад бывшего баскетболиста в развитие Лос-Анджелеса.

Экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайант посмертно стал лауреатом региональной премии «Эмми».

Американская телевизионная академия сообщила о том, что легенде баскетбола и филантропу Брайанту присудили специальную региональную награду от руководителей премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

Эта награда вручается частным лицам, компаниям или организациям, которые добились выдающихся, новаторских и революционных достижений в искусстве, науке или на телевидении.

В сообщении на сайте телевизионной академии подчеркнуто, что Брайант уже после завершения своей в НБА «продолжал вдохновлять других своей страстью, целями и доброй волей, благодаря бесчисленным благотворительным пожертвованиям в сообщества Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии».

Награда будет официально присуждена на церемонии, которая состоится 18 июля.

26 января 41-летний Брайант и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших была 13-летняя дочь легенды баскетбола Джанна Брайант.

Кобе всю свою профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с командой пять титулов чемпиона НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

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Брайанта посмертно наградили премией «Эмми»
Американская телевизионная академия оценила вклад бывшего баскетболиста в развитие Лос-Анджелеса.
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