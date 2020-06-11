Брайанта посмертно наградили премией «Эмми»

Экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайант посмертно стал лауреатом региональной премии «Эмми».

Американская телевизионная академия сообщила о том, что легенде баскетбола и филантропу Брайанту присудили специальную региональную награду от руководителей премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

Эта награда вручается частным лицам, компаниям или организациям, которые добились выдающихся, новаторских и революционных достижений в искусстве, науке или на телевидении.

В сообщении на сайте телевизионной академии подчеркнуто, что Брайант уже после завершения своей в НБА «продолжал вдохновлять других своей страстью, целями и доброй волей, благодаря бесчисленным благотворительным пожертвованиям в сообщества Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии».