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12 июня 16:51
автор: Шарафудинов Виктор

«Милан» и «Барселона» приглашают Шведа

Лидер «Химок» пока еще не продлил контракт с подмосковным клубом.

Испанская «Барселона» и итальянский «Милан» вступили в заочную борьбу за переход защитника «Химок» Алексея Шведа.

Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на свои источники и подчеркивая, что вдобавок у 31-летнего россиянина есть выгодное предложение из Китая.

«Химки» в данный момент продолжают переговоры со Шведом о новом контракте.

За подмосковный клуб Швед выступает с лета 2015 года после того, как вернулся из США. С 2012 по 2014 годы россиянин играл за «Миннесоту», а по ходу сезона 2014/15 успел поиграть в НБА сразу за три команды: «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».

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