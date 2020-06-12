«Милан» и «Барселона» приглашают Шведа

Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на свои источники и подчеркивая, что вдобавок у 31-летнего россиянина есть выгодное предложение из Китая.

Испанская «Барселона» и итальянский «Милан» вступили в заочную борьбу за переход защитника «Химок» Алексея Шведа.

«Химки» в данный момент продолжают переговоры со Шведом о новом контракте.

За подмосковный клуб Швед выступает с лета 2015 года после того, как вернулся из США. С 2012 по 2014 годы россиянин играл за «Миннесоту», а по ходу сезона 2014/15 успел поиграть в НБА сразу за три команды: «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».