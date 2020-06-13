Ирвинг выступил против рестарта сезона в НБА

Баскетболист «Бруклин Нест» Кайри Ирвинг выступил против рестарта сезона в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не поддерживаю поездку в Орландо. Я против систематического расизма и всей этой ерунды. Что-то здесь не чисто», – цитирует Ирвинга в твиттере инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

О своей позиции Ирвинг заявил вчера 12 июня во время онлайн-конференции игроков НБА, на которой обсуждалась возможность отказа принимать участия в оставшихся матчах сезона из-за политической нестабильности в США на фоне массовых протестов из-за расовой дискриминации.