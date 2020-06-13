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13 июня 10:32
автор: Шарафудинов Виктор

Ирвинг выступил против рестарта сезона в НБА

Разыгрывающий защитник «Бруклина» не смог бы сыграть в оставшихся матчах сезона из-за травмы плеча.

Баскетболист «Бруклин Нест» Кайри Ирвинг выступил против рестарта сезона в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не поддерживаю поездку в Орландо. Я против систематического расизма и всей этой ерунды. Что-то здесь не чисто», – цитирует Ирвинга в твиттере инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

О своей позиции Ирвинг заявил вчера 12 июня во время онлайн-конференции игроков НБА, на которой обсуждалась возможность отказа принимать участия в оставшихся матчах сезона из-за политической нестабильности в США на фоне массовых протестов из-за расовой дискриминации.

4 июня руководство НБА одобрило проект рестарта с участием 22 команд из 30. Сезон планируют возобновить в Орландо в развлекательном центре Disney World в конце июля.

В феврале 28-летний Ирвинг травмировал плечо. После операции было объявлено, что он больше не сможет помочь «Нетс» в сезоне-2019/20.

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Ирвинг выступил против рестарта сезона в НБА
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