ЦСКА и еще девять клубов опубликовали письмо в поддержку Евролиги

Московский ЦСКА и еще девять клубов поддержали Евролигу в конфликте с греческим «Панатинаикосом».

Президент Димитрис Яннакопулос выставил афинский клуб на продажу за 25 миллионов евро, а также заявил, что будет рад, если новое руководство примет решение покинуть Евролигу, а сам турнир развалится на части.

Вот, что сказано в открытом письме, опубликованном на сайте ЦСКА:

«В свете недавних заявлений, сделанных господином Димитрисом Яннакопулосом, десять клубов с лицензиями Евролиги желают высказать следующее:

1. Все десять клубов без исключения верили в коллективный проект баскетбольной Евролиги и продолжают верить в него.

2. Клубы остаются едины и сильны все вместе, достигнув успеха благодаря этому единству.