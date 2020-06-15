Сергей Кущенко: Все 13 клубов Единой лиги ВТБ подали заявки на участие в чемпионате на сезон-2020/21

- Все 13 клубов подали заявки на участие в чемпионате на следующий сезон, и все соглашения предварительно подписаны. Но сейчас мы перепроверяем гарантии по регламенту, особенно это касается финансовой составляющей, - цитирует Кущенко «РИА Новости».

Ранее глава лиги рассказал, что лига обсудит с клубами вопрос более раннего начала предстоящего сезона.

Напомним, что регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 был приостановлен 13 марта. В дальнейшем было объявлено о том, что сезон доигран не будет, а чемпионский титул останется без обладателя.