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15 июня 19:24
автор: Ефимов Андрей

Сергей Кущенко: Все 13 клубов Единой лиги ВТБ подали заявки на участие в чемпионате на сезон-2020/21

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что все команды подали заявки на участие в следующем розыгрыше турнира.

- Все 13 клубов подали заявки на участие в чемпионате на следующий сезон, и все соглашения предварительно подписаны. Но сейчас мы перепроверяем гарантии по регламенту, особенно это касается финансовой составляющей, - цитирует Кущенко «РИА Новости».

Ранее глава лиги рассказал, что лига обсудит с клубами вопрос более раннего начала предстоящего сезона.

Напомним, что регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 был приостановлен 13 марта. В дальнейшем было объявлено о том, что сезон доигран не будет, а чемпионский титул останется без обладателя.

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Сергей Кущенко: Все 13 клубов Единой лиги ВТБ подали заявки на участие в чемпионате на сезон-2020/21
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что все команды подали заявки на участие в следующем розыгрыше турнира.
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