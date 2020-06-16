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16 июня 18:30
автор: Шарафудинов Виктор

Сергей Иванов: «Норникель» может сократить финансирование ЦСКА

Сезон в Единой лиге ВТБ и Евролиге был завершен досрочно из-за пандемии.

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал, что горно-металлургическая компания «Норильский никель», владеющая московским ЦСКА, может сократить финансирование баскетбольного клуба. Причины – экологическая катастрофа в Норильске и экономические последствия пандемии коронавируса.

«В том числе из-за случившейся экологической аварии, «Норникель» может сократить финансирование ЦСКА, – сообщил Иванов в интервью ТАСС. – Плюс общая пандемия, из-за этого компания тоже понесла финансовый ущерб. Я не исключаю и даже предполагаю, что «Норникель» может пойти на сокращение бюджета ЦСКА.

Но и у других клубов могут быть сокращения бюджетов, и не только в баскетболе. А что делать? Во всех профессиональных видах спорта».

Ранее от сотрудничества с ЦСКА отказался «Аэрофлот». Контракт с авиакомпанией приносил клубу 4 миллиона долларов в год.

Прошлогодний бюджет ЦСКА составил 2,862 миллиарда рублей.

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